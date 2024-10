Mancha: Documento de presidente virou troféu e gerou emboscada contra Máfia

Na ocasião, os cruzeirenses roubaram documentos de Jorge Luis. Desde então, em todos os jogos que o Cruzeiro atuava em São Paulo, a organizada mineira levava a identidade do presidente da Mancha e o exibia como um troféu, ironicamente, nas redes sociais.

Classificação e jogos Brasileirão

O deboche instigou ainda mais os palmeirenses a arquitetarem o plano da emboscada, que foi costurado detalhadamente até acontecer na manhã deste domingo (30).

??



Jorge Luiz, presidente da Mancha, ficou gravemente ferido após a briga entre torcidas de Palmeiras e Cruzeiro. Seus documentos estão com os cruzeirenses.



Um forte vídeo mostra a fala de um cruzeirense:



- Vai ficar vivo porque 'nóis' tem ideologia!pic.twitter.com/OCW8pcg0Ay pic.twitter.com/yBMQlcyFUf -- Goleada Info (@goleada_info) September 28, 2022

Um morto e 17 feridos

A emboscada deste domingo (27) deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos e reuniu cerca de 120 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro em Mairiporã, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte.

Ainda segundo as autoridades, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro. Quinze vítimas foram levadas ao Pronto Socorro Anjo Gabriel, em Mairiporã, e três encaminhadas ao Hospital de Franco da Rocha. Sete pessoas sofreram traumatismo craniano e um homem teve uma lesão por arma de fogo no abdômen, mas não corre risco de morrer.