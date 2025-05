Podcast Neymar: novo episódio mostra que NJR é mais produto do que filho

Não cansa de espantar a ousadia de Neymar Pai.

O quarto episódio do podcast Neymar, produção do UOL Prime, é ainda mais espantoso que os anteriores. Aliás, é difícil medir o espanto quando o assunto é a Neymar S/A.

Nele, o enfrentamento não escolhe adversários. Globo, Santander, Nike, Ambev, Barcelona, governo brasileiro, CBF, não importa. O pai do craque faz o que quer, fala o que quer, decide o que quer e acabou. Irredutível. Aceite o que eu peço (e ele não pede, manda) ou saia andando. Impressiona a assertividade do empresário lidando com algumas das marcas mais poderosas do planeta.