Lula comenta chegada de Ancelotti, mas revela preferência por técnico brasileiro na Seleção

"Sinceramente eu não tenho nada contra ele ser estrangeiro, afinal de contas, temos muitos brasileiros no exterior também. O que eu acho é que temos técnicos no Brasil que poderiam dirigir a Seleção. O nosso problema talvez seja mais estrutural e organizacional. É muito difícil juntar jogadores 15 dias antes de um jogo, treinar dois dias e já achar que vai ganhar. Era preciso ter mais tempo de preparação. Já falei para o Ednaldo que deveríamos fazer uma seleção com os 22 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e ver no que dá", afirmou o presidente do Brasil ao jornal O Globo.

Lula também criticou o atual elenco da Seleção Brasileira, comparando com escalações de anos e Copas do Mundo anteriores.

"O problema do Brasil é que estamos em uma entressafra de jogadores que não é igual à que já tivemos. Se compararmos com os jogadores de 1958, 60, 62, 70, 76, 82, 86, com 2002 e com 2006, essa safra é mais frágil do que aquelas. É só lembrar do nosso ataque em 2002 e 2006 que você vai ver que estamos longe", disse Lula.

Estreia de Ancelotti

O técnico italiano foi anunciado pela CBF nesta segunda-feira e vai comandar a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti já treinará o time nos próximos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas diante do Equador, dia 5 de junho, fora de casa, e Paraguai, dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo.