Vasco vence Cuiabá, quebra jejum e vê Z4 do Brasileiro cada vez mais longe

Walter erra, mas salva. Lucas Piton cruzou bola na área no começo do segundo tempo, e Walter cortou mal. A bola se ofereceu para Puma Rodríguez chegar chutando de primeira. A bomba, no entanto, foi abafada pelo goleiro do Cuiabá e saiu.

Hugo Moura coloca o Vasco na frente: 1 x 0. João Victor subiu em cruzamento de escanteio e cabeceou. A bola rebateu em Marllon e se ofereceu para Hugo Moura. O volante só virou e finalizou rasteiro.

Léo Jardim faz boas defesas. Lucas Fernandes tabelou com Fernando Sobral e finalizou no canto direito. A bola desviou em João Victor e dificultou ainda mais a defesa de Léo Jardim, que espalmou. Minutos depois, o goleiro apareceu bem para encaixar chute firme de Gustavo Sauer de longe.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 CUIABÁ

Data e horário: 24 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gol: Hugo Moura (7'/2°T)

Cartões amarelos: Hugo Moura, Vegetti (VAS), Derik Lacerda (CUI)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David), João Victor, Léo e Leandrinho (Maxime Domínguez); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payet) e Philippe Coutinho (Jair); Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Lucas Piton) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva