Atlético-MG decide final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa

O segundo jogo, na Arena MRV, será no dia 10 de novembro, também um domingo e às 16h.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Flamengo esteve presente nas duas últimas finais da Copa do Brasil. Em 2023, perdeu para o São Paulo, com o segundo jogo sendo decidido no Morumbi. Em 2022, atuando no Maracanã na partida decisiva, foi campeão nos pênaltis contra o Corinthians.

Já o Atlético-MG disputou a decisão de 2021. Mesmo com o segundo jogo fora de casa, conseguiu levar a melhor sobre o Athetico Paranaense e levantar a taça.

O campeão da Copa do Brasil 2024 ganhará R$ 73,5 milhões de premiação. Já o vice-campeão receberá R$ 31,5 milhões.

O mando muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que tentar sempre é ser o mais frio possível nessa decisão e poder desfrutar, não deixar que a emoção tome conta da razão

Filipe Luis, técnico do Flamengo