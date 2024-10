'Perdemos o sorteio', diz VP do Flamengo sobre final da Copa do Brasil

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, analisou em tom de lamento o desfecho do sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil. O segundo jogo será na casa do Atlético-MG.

Braz, no entanto, ponderou que o Fla já passou por situação semelhante em fases anteriores: nas oitavas de final diante do Palmeiras e nas semifinais contra o Corinthians.

"Contra o Palmeiras e o Corinthians, o segundo jogo foi fora de casa. Está sendo recorrente nesta competição. Claro que eu queria jogar aqui, com a torcida, com a atmosfera do nosso estádio. É sorteio. Perdemos o sorteio, agora é seguir em frente", disse Braz.