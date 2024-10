Mascote do Vasco joga bola para longe e leva bronca de bandeirinha; veja

O Almirante, mascote do Vasco, fez uma 'catimba' e levou uma bronca do bandeirinha durante a vitória da equipe carioca sobre o Cuiabá por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O mascote vascaíno chutou a bola para longe em um lateral para o Cuiabá. Ele estava em uma das laterais do campo, dominou e jogou ela para trás de um dos gols.

A atitude não foi perdoada pelo auxiliar Fabrício Vilarinho da Silva. O mascote respondeu levantando os braços para o alto.