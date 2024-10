Botafogo deu baile: quem foram as estrelas? Colunistas opinam

Qual foi a estrela que mais brilhou na goleada histórica do Botafogo sobre o Peñarol na Libertadores? No UOL News Esporte desta quinta (24), os colunistas Alicia Klein e Danilo Lavieri debateram quem foi o destaque do atropelo por 5 a 0 no Nilton Santos. Confira!

Alicia: 'O destaque foi o brilho do Savarino'

O Luiz Henrique e o Savarino, que é um jogador que não tem tanta atenção. É um time que tem o próprio Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Almada, que fez mais uma partidaça e que realmente é um jogador diferenciado, mas eu deixo esse destaque para o Savarino, que brilhou nessa noite tão importante e conseguiu fazer dois gols.