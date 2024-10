Polícia da Espanha prende responsáveis por campanha de ódio contra Vini Jr.

Os criminosos pediram que os torcedores usassem máscaras para dificultar uma possível identificação pela Polícia. A campanha de ódio com a hashtag #metropolitanoconmascarillas (#metropolitanocommáscaras, na tradução em português) virou trending topics do Twitter na Espanha com quase 1,7 milhão de visualizações, mais de 7 mil tweets e quase 56 mil interações.

A investigação continua aberta, portanto não estão descartadas novas prisões, segundo comunicou a Polícia da Espanha.

O clássico foi marcado por uma longa paralisação no segundo tempo por conta do lançamento de isqueiros por parte da torcida do Atlético de Madri. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Antes do clássico, torcedores do Atlético de Madri entoaram uma música para Vini Jr na entrada do estádio que dizia 'Vini Jr. é diferente'. Em março, colchoneros entoaram o cântico racista "Vini Jr. é um chimpanzé" antes do jogo contra a Inter de Milão, pela Champions League.