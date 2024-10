Além dos gols: noite de gala contra River tem gosto especial para Deyverson

Se um dia o telefone toca e me dizem: 'Deyverson, vem jogar no Boca', eu gostaria. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato [em 2023], mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. Eu realmente quero. A verdade é que tenho muito carinho pela La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme... Para mim, seria um sonho jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos. Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com toda a torcida cantando. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar a Libertadores. Deyverson, ao jornal "Olé", da Argentina, em 2023

A oportunidade não veio até o momento. Deyverson passou por Palmeiras, Cuiabá, Alavés (ESP), Getafe (ESP), Levante (ESP), Colônia (ALE) e Belenenses (POR) antes de chegar ao Atlético-MG e nunca jogou pelo Boca Juniors.

Deyverson destrói o River Plate

Deyverson voltou a ser herói do Atlético-MG na Libertadores. O atacante, que fez os gols da classificação contra o Fluminense, nas quartas de final, teve uma noite de gala na Arena MRV diante do River Plate.

O camisa 9 marcou os dois primeiros gols do Atlético-MG na vitória por 3 a 0. No primeiro, recebeu dentro da área, driblou o goleiro Armani e só empurrou para as redes. No segundo, apareceu pelo lado esquerdo e finalizou cruzado. A bola beijou a trave esquerda e entrou.

O show ficou completo com uma assistência. Logo após fazer o segundo, Deyverson serviu Paulinho, que finalizou, viu a bola desviar na defesa adversária e entrar.