Gabigol avalia parceria com Kaio Jorge no Cruzeiro e projeta reencontro com Flamengo

"Cara, eu sou muito tranquilo contra isso, sei da pressão que existe. Tem muitas pessoas que falam as coisas sem saber. Eu procuro trabalhar, mostrar meu futebol dentro do campo. Tenho tido bastante oportunidade. Ao meu ver eu tenho ido bem, sou artilheiro do time na temporada. Tenho ajudado também. Tenho me tido muito acolhido nos treinos, com a comissão, com a diretoria. Eu tô muito feliz, então espero continuar assim. E quando precisar de mim eu vou estar pronto", analisou.

Reencontro com Flamengo pelo Brasileirão

A próxima partida do Cruzeiro acontece no próximo domingo (4). O time mineiro recebe o Flamengo, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série A do Brasileirão. Gabigol projetou a primeira partida contra o seu ex-clube.

"Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo e isso eu nunca vou esconder. É um time que tá no meu coração. Então eu espero que seja um encontro legal. E que o Cruzeiro vença, né?", finalizou o artilheiro.