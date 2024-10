Santos faz gol cedo e sofre, mas vence Ceará e fica mais perto da Série A

Pituca celebra gol em Santos x Ceará pela Série B Imagem: Reinaldo Campos/AGIF

Pressão gera gol coletivo na Vila. Os mandantes continuaram atormentando a equipe de Léo Condé e balançaram as redes aos 13 minutos em um lance de muita paciência. Depois de a bola rodar por quase dois minutos nos pés de santistas, Serginho recebeu de Guilherme na ponta e achou um brilhante cruzamento na cabeça de Pituca, que apareceu nas costas da zaga e cravou o 1 a 0.

Ê, Saulo Mineiro... O atacante do Ceará cometeu uma lambança logo depois de sua equipe ser vazada: na tentativa de agilizar um contra-ataque, ele tentou bater um lateral rapidamente ainda na região da intermediária. O problema é que a bola escorregou das mãos do jogador, que deixou a tarefa para Rafael Ramos.

Saulo Mineiro se atrapalhou ao cobrar lateral em Santos x Ceará, jogo da Série B Imagem: Reprodução/Twitter

Recuo santista e Brazão atento. Os minutos finais da 1ª etapa tiveram os visitantes mais proativos diante de um Santos que deixou de martelar a defesa rival e usou e abusou das faltas. Em uma delas, Lourenço bateu forte e obrigou Brazão a voar e evitar o que seria o empate antes do intervalo.

Goleiros aparecem. O 2° tempo começou com três mudanças (uma do Santos e duas do Ceará) e boas chances para ambos os lados. Primeiro, Bruno Ferreira bloqueou chute de Serginho após troca de passes pela esquerda, e depois Brazão espalmou chute de Erick Pulga.