Deyverson destrói River, Atlético vence e põe pé na final da Libertadores

Deyverson desconcerta e, agora sim, faz estádio explodir. A estrela do centroavante brilhou, para valer, aos 21 minutos, quando Lyanco deu um belo lançamento ainda do campo de defesa de um proativo Atlético-MG. Hulk, com a malandragem em dia, trombou com Pezzella, e a bola sobrou limpa para Deyverson, que deixou o goleiro Armani estirado com um lindo drible de corpo e tocou para o gol vazio: 1 a 0.

Deyverson comemora gol do Atlético-MG sobre o River Imagem: Pedro Souza / Atlético

Faltas (e farpas) travam o ritmo. O River até esboçou alguns ataques após ser vazado, mas se deparou diante de um Galo aguerrido e sem qualquer vergonha de parar o duelo, se necessário, com faltas. Sem espaço e com pressa, os argentinos se irritaram e também abusaram das divididas, dando trabalho para Jesús Valenzuela — ex-companheiros de Palmeiras, Deyverson e Borja tiveram uma ríspida discussão já no intervalo.

Galo ao ataque. O 2° tempo teve os donos da casa causando perigo duas vezes em 10 minutos. Primeiro, Deyverson concluiu cruzamento de Scarpa com uma cabeçada para fora, e depois o próprio meio-campista fez Armani trabalhar em um chute da ponta direita da área.

Gallardo, insatisfeito, mexe. Incomodado com a falta de criação de sua equipe, o técnico do River optou por sacar seus três meio-campistas de uma vez logo depois dos ataques mineiros: Fonseca, Simón e Nacho Fernández saíram para as entradas de Villagra, Meza e o ex-Fluminense Lanzini.

Deyver(show) aumenta. Letal, o Atlético-MG aumentou com... Deyverson. O centroavante mostrou faro ao se infiltrar entre os zagueiros, aproveitou lindo passe em diagonal de Arana e, com extrema categoria, bateu cruzado sem dar qualquer esperança para Armani defender: 2 a 0.