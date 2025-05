Fluminense fecha 2024 com receita recorde, mas vê dívida aumentar

O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira, o balanço financeiro referente ao exercício de 2024. Apesar de um ano abaixo das expectativas dentro de campo, o clube alcançou a maior receita operacional de sua história: R$ 684 milhões - um aumento de 174% em relação ao faturamento de 2019.

Mesmo com o faturamento recorde, a dívida total do Fluminense aumentou. O passivo saltou de R$ 822 milhões para R$ 865 milhões. Apesar disso, o clube encerrou o ano com superávit de R$ 114 mil. Foi o terceiro ano consecutivo com resultado positivo.

A arrecadação foi impulsionada principalmente pela venda de jogadores. As principais negociações foram a do volante André, vendido ao Wolverhampton por R$ 132 milhões, e a do meia Alexsander, que seguiu para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por R$ 56 milhões. A transferência do zagueiro Nino ao Zenit, da Rússia, por R$ 17 milhões, completou a lista das maiores receitas no mercado. No total, o clube arrecadou R$ 268 milhões com transferências e mecanismos de solidariedade da FIFA.