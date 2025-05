Kaio Jorge faz 2 golaços, Gabigol sai aplaudido, e Cruzeiro bate Vila Nova

O Cruzeiro flertou com o perigo no segundo tempo. A etapa final começou morna e sem muitas chances. O Vila Nova aproveitou o "marasmo" do Cruzeiro e se lançou ao ataque. A equipe goiana chegou perto do gol algumas vezes, mas parou em Cássio e nos erros na hora de definir as jogadas. Do lado do time mineiro, apenas Marquinhos teve uma chance clara, porém desperdiçou.

Lances importantes e gols

Na trave! Gabriel recebeu cruzamento de William na entrada da pequena área e pegou de primeira com estilo. A bola pegou na trave e não entrou.

Halls salva o Vila Nova. William recebeu pela direita e puxou para o meio. O lateral arriscou chute de canhota, que não é a boa. Ela ia morrer no ângulo esquerdo de Halls, mas o goleiro voou e espalmou de mão trocada.

Kaio Jorge faz golaço: 1 a 0. Kaio Jorge arrancou da intermediária, deixou Tiago Pagnussat para trás, invadiu a área e finalizou cruzado. A bola passou por baixo de Halls e entrou.

Mais um golaço de Kaio Jorge: 2 a 0. Gabigol encontrou Kaio Jorge invadindo a área. O atacante dominou, ameaçou chutar e deu o corte. O goleiro Halls caiu, e o zagueiro Bernardo Schappo ficou de bumbum no chão. O camisa 19 só mandou para as redes.