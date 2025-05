Com dois de Kaio Jorge, Cruzeiro ganha do Vila Nova pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil

A próxima partida do Cruzeiro acontece no próximo domingo (4). O time mineiro recebe o Flamengo, no Mineirão, às 18h30, pela sétima rodada da Série A do Brasileirão. O Vila Nova, por sua vez, na próxima terça-feira (6), visita o Atheltic Club, às 21h30, na Arena Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão.

OS GOLS

O Cruzeiro inaugurou o marcador aos 33 minutos da etapa inicial no Mineirão. Lucas Romero passou para Kaio Jorge, que partiu em direção ao ataque. O ex-Santos invadiu a área, limpou a marcação e finalizou na saída do goleiro Halls, que não conseguiu fazer a defesa.

O segundo da Raposa veio pouco depois, aos 36 minutos. Gabigol recebeu e, de perna esquerda, achou Kaio Jorge, livre de marcação, dentro da grande área. O atacante do Cruzeiro fingiu que ia chutar, driblou o zagueiro Bernardo Schappo e, na sequência, finalizou no canto direito do já batido Halls.