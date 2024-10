'Mago' e ídolo do Palmeiras: quem é Jorge Valdivia, preso por crime sexual

O meia começou no futebol na base do Colo-Colo e tinha boas chances de estrear na equipe em 2002, mas no final do ano anterior agrediu um árbitro e ficou suspenso por 16 partidas. Por conta do ato de indisciplina, o Colo-Colo decidiu emprestá-lo ao Universidad de Concepción — um time de menor expressão no futebol chileno.

Quando Valdivia virou "El Mago". Na Universidad de Concepción, Valdivia estreou profissionalmente e virou titular da equipe na metade da temporada. Com ele no onze inicial, a equipe venceu diversos jogos e se classificou para a Copa Libertadores. O destaque fez ele ganhar o apelido de "El Mago" da torcida e da imprensa (alcunha que carrega até hoje).

Destaque levou Valdivia à Europa, e rendimento ruim fez ele chegar ao Palmeiras. Após o destaque no Chile, o meia foi contratado pelo Rayo Vallecano da Espanha, mas teve problemas com o técnico e ficou apenas dois meses no clube. Após a rescisão, foi ao Servette, da Suíça, onde também pouco jogou. Ele retornou ao Chile, foi campeão no Colo-Colo em 2006 e no mesmo ano foi contratado pelo Palmeiras por R$ 8 milhões.

Valdivia assumiu a 10 do Palmeiras e caiu rapidamente nas graças da torcida pelos gols, uma visão de joga diferenciada para achar passes e provocações aos rivais. No total foram 241 jogos pelo Palmeiras com 41 gols e três títulos: Campeonato Paulista (2008) e Copa do Brasil (2012 e 2015). Foram duas passagens pelo clube entre 2006 e 2008 e 2010 e 2015.

Um dos jogadores históricos da seleção chilena. Em 2015, Valdivia disputou todas as partidas do Chile na Copa América quando a equipe foi campeã em cima da Argentina. Ele é considerado um dos grandes nomes do futebol chileno ao lado do goleiro Claudio Bravo, do meio-campista Arturo Vidal e do atacante Alexis Sánchez.