Santos se aproxima de acordo para pagar multa de Pedro Caixinha

O contrato de Pedro Caixinha no Santos iria até dezembro de 2026, com multa rescisória a ser paga em 10 dias no caso de demissão. O Peixe não dispõe desse dinheiro agora e recorreu ao acordo.

A ideia é efetivar esse acordo para poder registrar o novo técnico Cleber Xavier na CBF. Dessa forma, a estreia já ocorreria contra o CRB, quinta-feira, na Vila Belmiro.