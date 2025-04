Corinthians perde e série contra o Ceisc/União Corinthians fica empatada nas oitavas do NBB

O Corinthians viu o Ceisc/União Corinthians, da cidade de Santa Cruz do Sul, vencer no Ginásio Poliesportivo Arnão e empatar a série das oitavas de final do NBB. Nesta segunda-feira, o Timão foi derrotado por 93 a 71. Agora, a série está igualada em 1 a 1 e o time paulista precisa reagir para seguir na briga pelo título.

O próximo encontro entre Corinthians e Ceisc/União Corinthians será na quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), novamente no Arnão. O quarto jogo será no dia 3 de maio, no Ginásio Wlamir Marques, e o quinto confronto, se necessário, está marcado para o dia 6 de maio, no Arnão.