Corinthians: Conselho reprova contas do 1º ano da gestão Augusto Melo

Antes do pleito, o Conselho Fiscal e o Conselho de Orientação (Cori) recomendaram a reprovação do balanço. Os órgãos são responsáveis por fiscalizar o clube e "mastigar" as informações para os conselheiros.

No relatório da pré-votação, o Cori apontou o aumento do passivo total do Corinthians em R$ 829 milhões em comparação a 2023. O texto indica que o valor é de endividamento.

As demonstrações da diretoria apresentam um crescimento da dívida na casa dos R$ 590 milhões no último ano. Além disso, o clube destaca o faturamento recorde, de R$ 1,1 bilhão.

Com a reprovação, um novo pedido de impeachment poderá ser apresentado contra Melo. O Cori também pediu a responsabilização do presidente por "gestão temerária".

Entendemos que é obrigação deste órgão fiscalizar, bem como neste ato a reprovação preserva a instituição junto aos órgãos de controle como por exemplo Profut, demonstrando a efetividade na atuação dos órgãos fiscalizadores internos do clube e funcionamento junto à instituição, bem como a indicação de Gestão Temerária.

Trecho do ofício do Cori

Diretor cultural 'assume' apresentação de finanças

Pedro Silveira pediu demissão na última sexta-feira do cargo de diretor financeiro. O ex-dirigente deixou o clube por questões de saúde.