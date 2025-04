São Paulo na Copa do Brasil: relembre as principais campanhas do Tricolor

O Tricolor também foi semifinalista em outras cinco oportunidades: 2002, 2012, 2015, 2020 e 2022.

Relembre as principais campanhas do São Paulo na Copa do Brasil

2000

A primeira grande campanha do São Paulo na Copa do Brasil aconteceu em 2000. Sob o comando de Levir Culpi, o Tricolor passou pelo Palmeiras nas quartas de final, vencendo ambos os jogos (2 a 1 e 3 a 2), bateu o Atlético-MG na semi e chegou à decisão contra o Cruzeiro.

Na grande final, o Tricolor empatou sem gols com o Cruzeiro, no Morumbis. Na volta, no Mineirão, o São Paulo saiu na frente com um gol de Marcelinho Paraíba, mas sofreu o empate aos 35 minutos do segundo tempo e a virada aos 45 minutos, com um gol de falta de Geovanni que passou no meio da barreira são-paulina. Assim, coube a Rogério Ceni e companhia se conformarem com o amargo vice-campeonato.