Cuiabá anuncia saída do atacante André Luís após suspensão por indisciplina

O atleta estava no Cuiabá há três temporadas. Ao longo do período, disputou 96 jogos e anotou dez gols. Já nesta temporada, foram oito partidas, com um tento marcado.

O Cuiabá é atualmente o segundo colocado da Série B, com os mesmos 11 pontos do líder Avaí. O saldo de gols é o que separa as duas equipes.

Confira a nota do Cuiabá na íntegra:

O Cuiabá informa, nesta segunda (28), a saída do atacante André Luís em comum acordo.