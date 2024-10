Ex-Palmeiras Valdívia é detido por suposto crime sexual e diz: 'Consensual'

Valdívia disse ainda que estará à disposição do MP para que situação seja resolvida: "Vou me colocar à disposição do Ministério Público amanhã de manhã. (Necessário) ter cautela e proteger o meu direito à presunção de inocência", afirmou.

Segundo o depoimento, o incidente entre Valdívia e a vítima, que era tatuadora, aconteceu na noite do último domingo (20). Os dois teriam marcado um encontro em um restaurante para que o ex-jogador marcasse uma tatuagem. Dupla teria ingerido bebidas alcóolicas. Vítima relatou que não se lembra de mais nada do que aconteceu entre os dois na noite em questão, mas após entrar em contato com Valdívia, o ex-atleta lhe disse que tiveram relações sexuais.