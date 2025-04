Grêmio busca empate com Internacional e impede 1ª vitória do rival no Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro feminino, o Grêmio recebeu o Internacional no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e empatou por 2 a 2. Os gols das mandantes foram marcados por Camila Pini (2), enquanto Belén Aquino e Julieta Morales diminuíram.

Com o resultado, o Grêmio alcançou sete pontos, mas seguiu na 12ª colocação. O Internacional, por sua vez, continuou sem vencer na competição e, assim, é apenas o 16º, com três conquistados.

O Internacional retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Real Brasília, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos. No mesmo dia, horário e rodada, o Grêmio visita o Corinthians, no Estádio Alfredo Schürig.