Atacante sai do Santos após ameaças e se adapta a Israel: 'Não tenho medo'

Outra situação inusitada foi entender uma diferença clara entre as praias de Santos e as praias de Tel Aviv. Lá, os homens usam cueca: "Aqui é normal, mas em Santos isso não é normal não, capaz de você ser preso até. Mas em questão de altinha, aqui todo mundo gosta muito de jogar altinha, futebol, né? A única coisa que eu fiquei meio surpreso foi essa questão de usar cueca aqui. Eu não me acostumo com isso, não [risos]".

E o idioma?

"Não falo hebraico, mas estou estudando inglês e no clube tem um fisioterapeuta que fala português muito bem. Ele morou dois anos no Guarujá onde teve uma namorada. A família do meu empresário também me ajuda demais. O irmão do meu empresário ficou um tempo dormindo lá no meu apartamento me ajudando indo, no mercado comigo, comprando as coisas comigo, e a família dele também. Todos me acolheram muito bem. Tanto que eu estou aqui na casa dela agora [durante a entrevista]".

Sobre a alimentação

"Eu estou conseguindo me alimentar muito bem. A comida aqui é muito boa, é muito, muito parecida com a do Brasil, é um pouco mais apimentada só, mas não é todo lugar que é muito apimentada. No clube, a comida é muito, muito boa, é piada. E aí eu posso almoçar no clube e posso fazer uma marmita para levar para casa à noite, para jantar. E aí quando eu vou treinar de manhã eu tomo café no clube, aí após o treino eu almoço, quando eu quero eu levo uma marmita para casa e aí eu janto. E aí de frente para a minha casa tem um mercadinho que aí eu compro as coisas, pão, queijo, presunto, as coisas para comer fruta, enfim, para quando você quiser comer alguma coisa à tarde ou depois que janta, antes de dormir, você ter ali alguma coisa para comer".