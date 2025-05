Palmeiras emite nota e diz que Abel não negocia com a CBF

Abel na seleção

O nome do português ganhou força, mas Jorge Jesus é a "opção natural", informou Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL. A CBF busca alternativas após a negociação frustrada com o técnico Carlo Ancelotti.

O Palmeiras também vê uma saída como muito difícil por conta do calendário alviverde, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL.

A CBF escalou um advogado para entender a situação contratual de Abel Ferreira no Palmeiras. Segundo Alicia Klein, colunista do UOL, o representante da confederação busca entender os detalhes jurídicos de multa por rescisão e a sondagem não foi bem recebida.

Abel se manifestou sobre a chance de assumir a Amarelinha, se disse honrado, mas destacou o compromisso com o Palmeiras. O treinador português chegou a citar o lema presente na bandeira do Brasil.