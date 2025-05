"Falta impor respeito", diz Mano Menezes sobre o Grêmio após derrota para o CSA

O Grêmio sofreu uma virada para o CSA e terminou derrotado por 3 a 2, na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O treinador Mano Menezes, contratado no dia 21 de abril após a demissão de Gustavo Quinteros, apontou as principais falhas e deficiências do time.

