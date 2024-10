Pentacampeão ajuda na carreira de joia do Palmeiras na mira de gigantes

Eu [Gilberto Silva], o Luighi e o pai dele [Alex Santos] estamos desenvolvendo um trabalho há algum tempo juntos. É um menino extremamente do bem, ouve aquilo que procuro estar passando para ele, principalmente pela experiência de vida. Ele tem amadurecido cada vez mais e está trabalhando muito para que os objetivos dele aconteçam. Se ele performar bem, ele vai ter oportunidades no profissional e, de repente, outras oportunidades podem surgir também

Gilberto acompanha de perto os passos de Luighi no Palmeiras. Ele esteve no Allianz Parque e viu o título da Brasileirão sub-20 contra o Cruzeiro no mês passado e parabenizou o garoto nas redes sociais.

O ex-jogador trabalha na gestão da carreira de atletas desde 2017, e afirma que é uma forma positiva de seguir trabalhando com o futebol após mais de 10 anos com as chuteiras penduradas.

"É gratificante. É um lado positivo de continuar no meio do futebol. Procuro ajudá-los a crescer na carreira, atingir os objetivos e orientá-los para que eles tomem melhores decisões e, no final, tenham maiores resultados. O meu papel se resume a fazer um bate-papo com eles, orientando para que eles tenham uma válvula de escape fora do campo, do dia a dia do treino. Às vezes estão um pouco estressados com alguma coisa e podem discutir sobre futebol também, onde eu acho que eles poderiam aproveitar mais ainda do jogo deles e acima de tudo da carreira", finalizou.