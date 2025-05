Guardiola garante: seguirá recomendações médicas para escalar Rodri no City

A volta de Rodri aos treinos traz um sentimento de euforia no Manchester City na reta final da temporada 2024/25, pensando até na disputa do Mundial de Clubes a partir do próximo mês. Porém, o técnico Pep Guardiola adota um tom cauteloso ao falar do craque, que passou por um longo período de recuperação após grave lesão no joelho direito.

Rodri não entra em campo desde setembro do ano passado. Guardiola não pretende acelerar o processo do espanhol e até do atacante Haaland, outro lesionado, visando a final da Copa da Inglaterra, contra o Crystal Palace, no dia 17 de maio.