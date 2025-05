Ex-Fluminense, Alexsander comenta final da Champions da Ásia pelo Al Ahli

Aos 21 anos, a cria de Xerém volta a disputar um título continental após pouco mais de um ano. Em novembro de 2023, pelo Fluminense, sagrou-se campeão da Libertadores, com vitória sobre o Boca Juniors.

"Com certeza é o título mais importante da minha carreira. Foi um momento marcante, que ficará para sempre na minha memória e na história do Fluminense. Poder viver tudo isso novamente, em tão pouco tempo e ainda muito jovem, é algo que me motiva a seguir fazendo o meu melhor e sempre buscando os objetivos na minha carreira", completou o meio-campo.

Alexsander disputa sua primeira temporada na Arábia Saudita. Em agosto do ano passado, em uma das maiores vendas da história do Fluminense, foi negociado com o Al Alhi. Na Liga Árabe, faltando cinco rodadas para o término da competição, a equipe do meio-campo ocupa a quarta posição, a dez pontos do líder Al Ittihad. O próximo compromisso nesta competição acontece no dia 7, diante do Al Taawoun.