Abel pode ser o técnico da seleção, mas ainda não é e pode não ser simples

É possível que Abel seja o técnico. Há um ano, nos corredores da CBF, as informações davam conta de que Ednaldo julgava Abel Ferreira prepotente e não teria jogo de cintura para trabalhar na seleção. Hoje, mudou. As paredes da CBF falam pelos cotovelos e pelos microfones escondidos instalados no prédio da Barra da Tijuca, segundo informações da revista piaui. Estas paredes indicam que, hoje, apertado pela crise, Ednaldo gosta do nome de Abel.

Assim como há três dias, informava-se que já havia data para Carlo Ancelotti chegar ao Brasil, dia 26 de maio.

A CBF tem é de contratar o técnico, não de espalhar informações que podem, depois, não dar certo. Faz 37 dias que o Brasil foi surrado pela Argentina e faltam 33 dias para o jogo contra o Equador, em Quito.

Ora...

Dia 9 de junho, data de Brasil x Paraguai, todos os jogadores do Palmeiras entrarão no avião rumo aos Estados Unidos. A presidente do Palmeiras permitirá que o líder do grupo não esteja na mesma aeronave? Pode até permitir, mas precisará explicar por quê.