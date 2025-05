Barcelona detecta lesão no francês Jules Koundé após jogo contra a Inter de Milão

Koundé estava em alta com o técnico Hansi Flick, que o utilizou em todos os jogos da temporada, exceto em uma vitória contra o Mallorca, em La Liga. Além disso, o francês, zagueiro de origem, mas que vem atuando muitas vezes pela lateral, marcou o gol do título da Copa do Rei da Espanha no último sábado, diante do Real Madrid.

Ao todo, Koundé disputou 53 partidas nesta temporada, marcando quatro gols e dando oito assistências. O próximo duelo do Barça será neste sábado, quando visitará o Real Valladolid, às 16h (de Brasília), por La Liga.