Vitor Roque lembra a seca de Yuri Alberto? 'Não tem comparação', diz Casão

Não há comparação entre a seca de Vitor Roque no Palmeiras com o mau momento de Yuri Alberto no Corinthians no ano passado, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Tem uma diferença. O Yuri Alberto perdia gols, chegava cara a cara com o goleiro e errava, tropeçava na bola e caía sozinho, não conseguia dominar, tabelar. O problema do Yuri Alberto não era só que ele não fazia gols, ele não estava conseguindo jogar futebol. Não dá para comparar aquela fase do Yuri Alberto com a fase do Vitor Roque, é muito diferente.