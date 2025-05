Palmeiras desmente "sinal verde" de Leila para Abel negociar com a CBF para cargo de técnico da Seleção

A matéria, escrita por Lauro Jardim, do "O Globo", diz que, após a paralisação das tratativas com Carlo Ancelotti, o nome de Abel Ferreira teria sido cotado pela CBF, e Leila Pereira teria autorizado uma aproximação de Ednaldo Rodrigues. Entretanto, o Palmeiras nega essa informação.

Além disso, o Alviverde reafirmou a fala usada por Abel na entrevista coletiva após a vitória contra o Ceará nesta quarta. O português disse que está totalmente comprometido com os objetivos do Palmeiras no ano.

"Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do Maior Campeão do Brasil", afirmou o Palmeiras.