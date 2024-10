Por que Endrick perdeu espaço na seleção brasileira com Dorival

Dorival já tinha sinalizado em setembro que não o usaria como titular e, sim, Pedro, do Flamengo. Mesmo com a lesão do centroavante, a titularidade não caiu diretamente no colo de Endrick. Contra o Equador, ele sequer entrou — numa formação em que Dorival ainda persistiu com o ataque mais leve.

Agora, a preferência do técnico é por Igor Jesus, do Botafogo — até porque João Pedro, do Brighton, também estava fora por lesão.

Igor Jesus correspondeu contra Chile e Peru. Fez um gol e participou do pênalti que rendeu outro. Ganhou moral e restringiu o tempo de Endrick em ação.