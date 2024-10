Ramón Díaz vê Corinthians precipitado em eliminação e mira Sul-Americana

Emiliano: "Cacá teve febre alta no últimos dias. O jogo de lá foi diferente. Eles dominaram no primeiro tempo. Depois, equilibramos um pouco no segundo. A gente está tendo criação, posse de bola. Fazemos os gols no Brasileirão. Hoje, não estávamos no dia em que teríamos que estar. Não estávamos frescos, lúcidos para decidir. Cruzamos muito e eles estavam com três zagueiros. Precisamos ter um pouco mais de calma e vamos trabalhar para isso".

Importância da Sul-Americana

Emiliano: As copas são importantes. Qualquer copa. Sabemos que sempre falamos que a prioridade é o Brasileirão, mas se temos essa situação, jogando semifinais tão importantes, é a mesma importância. Se a gente ganha hoje, iríamos buscar também (a Sul-Americana). Estando no Corinthians, tem que brigar com as armas que tem. O resultado não muda a importância da Sul-Americana. É importante. A gente quer brigar por um título.

O que faltou para fazer gol

Emiliano: Tem dia que você não acorda no dia certo. Hoje, a bola não entrou. Faltou um pouco mais de calma para a bola entrar. Agora temos outra final. O Corinthians não para. Estamos tristes, chateados, todas as sensações por perder uma semifinal.

Vai poupar contra Racing?