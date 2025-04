Onde vai passar Fluminense x Aparecidense? Como assistir ao vivo

Fluminense e Aparecidense se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo com exclusividade.

O Fluminense avançou após superar Águia de Marabá e Caxias nas fases anteriores. O Tricolor marcou 10 gols em dois jogos e sofreu apenas um.