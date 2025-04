Stephen Thompson propõe duelo de strikers contra Carlos Prates no UFC

A derrota para Ian Machado Garry na luta principal do UFC Kansas City, no último sábado (26), colocou um ponto final na sequência de vitórias de Carlos Prates, mas não parece ter afetado o prestígio que o meio-médio (77 kg) conquistou em pouco mais de um ano na organização. Prova disso é que, apesar do tropeço do brasileiro, um dos principais nomes da categoria na década demonstrou interesse em medir forças com o atleta paulista no octógono mais famoso do mundo.

Em entrevista ao 'MMA Today', Stephen 'Wonderboy' Thompson propôs um desafio entre strikers ao lutador da equipe 'Fighting Nerds'. Como sempre respeitoso, o carateca americano - que atualmente ocupa a 11ª colocação no ranking dos meio-médios do UFC, duas posições acima do brasileiro - se mostrou empolgado com a possibilidade de duelar contra outro especialista na luta em pé.

"Dois strikers! Vai ser uma festança de striking. Ian Garry, ele é bom no grappling, bom no wrestling. Nós somos bons nisso para tentar manter a luta em pé. Eu e Prates, nós queremos que a luta fique em pé, queremos ver quem é o melhor striker no UFC. Eu acho que seria uma luta incrível. Eu topo, para ser honesto. Carlos Prates, por favor, assine o contrato. Apenas assine o contrato. Vamos lá, nos divertir, vamos dar um show, vamos socar a cara um do outro e depois tomar uma cerveja, e talvez alguns cigarros da sua parte", propôs Thompson.