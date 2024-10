Bruno Henrique é expulso após atingir solada na cabeça de Matheuzinho

O Flamengo teve um problemão aos 27 minutos do primeiro tempo contra o Corinthians. Bruno Henrique fez falta dura em Matheuzinho e recebeu o vermelho direto no jogo pela semifinal da Copa do Brasil na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Bruno Henrique levantou o pé demais e acertou a cabeça de Matheuzinho. Anderson Daronco expulsou ele imediatamente.

Os jogadores do Flamengo tentaram reclamar, mas não adiantou. Bruno Henrique foi expulso pela sexta vez com a camisa rubro-negra, a segunda neste ano.