PSG supera o Arsenal na Inglaterra e abre boa vantagem na semifinal da Liga dos Campeões

Os franceses terão o apoio maciço e entusiasmado de sua torcida - já deu show no Emirates - como combustível extra por nova vaga à decisão, enquanto os ingleses vão se amparar na vitória diante do Real Madrid, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu de exemplo para não ver a série "definida" e ter esperança de volta por cima longe de casa.

Nas quartas de final, porém, ambos "garantiram" a classificação com grande resultado no jogo de ida. No mesmo Emirates Stadium, o Arsenal fez 3 a 0 no Real Madrid e o discurso era de aproveitar a força das arquibancadas. Já os franceses também foram mandantes na ocasião e abriram 3 a 1 no Aston Villa e a promessa era de ousadia nesta terça-feira.

Com linda festa nas arquibancadas de ambas as torcidas, a partida começou em alta intensidade, marca registrada das ofensivas equipes, e logo com o grito de gol dando as caras. Dembélé, destaque do PSG, abriu 1 a 0.

Com somente três minutos, o time visitante saiu tocando da defesa, o atacante francês buscou a bola no circulo central e avançou. Após passe para Kvaratskhelia aberto da esquerda, se posicionou na área para receber de volta. Foi o que aconteceu e a batida de primeira terminou no cantinho de Raya.

Realizando temporada incrível e já com o título do Campeonato Francês, Dembélé alcançou o 26º gol da temporada e o 33º com a camisa do PSG. Ainda contribuiu com 12 assistências em 45 aparições. Sempre polêmico, pediu silêncio aos ingleses e celebrou na bandeirinha de escanteio.

O gol deixou o time do Arsenal em minutos de instabilidade. A bola queimava nos pés e rapidamente voltava aos visitantes, que tinham o contragolpe a favor e chegavam com perigo. Kvaratskhelia pediu um pênalti após agarrão na área em jogada individual.