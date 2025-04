Onde vai passar São Paulo x Náutico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

O Tricolor tenta virar a chave após o empate fora de casa contra o Ceará pelo Brasileirão, no fim de semana. Lucas e Arboleda continuam fora do time no duelo desta noite.

O Náutico tenta se recuperar após a derrota para o CSA pela Série C. A equipe pernambucana foi superada por 2 a 1 fora de casa.

São Paulo x Náutico -- Copa do Brasil 2025