Torcida do Fluminense ressuscita 'créu' em vitória sobre o Flamengo

O grito apareceu nos acréscimos do segundo tempo, com o Flamengo já abatido, e logo depois do apito final.

A vitória do Fluminense sobre o Flamengo nesta quinta foi crucial para manter o tricolor fora da zona de rebaixamento.

Além disso, se deu em um enredo no qual o Fla foi muito superior no primeiro tempo.

O time de Mano Menezes, no entanto, chegou a perder pênalti com Ganso ainda na etapa inicial.

O jogo mudou completamente no segundo tempo. Ganso se redimiu, desfilando futebol em campo. A entrada de Arias também foi fundamental: 2 a 0 para o Fluminense.