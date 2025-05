Luis Enrique aprova chegada de Ancelotti ao Brasil, mas avisa: 'Não desejo sucesso a eles'

Em grande temporada, Luis Enrique conduziu o PSG à conquista do Campeonato Francês com seis rodadas de antecedência e à decisão da Liga dos Campeões, no próximo dia 31, diante da Inter de Milão, após deixar para trás equipes como Liverpool e Arsenal. Neste sábado, sua equipe se despede do campeonato nacional diante do Auxerre, mas a cabeça do treinador está voltada para a disputa do inédito continental e para a final da Copa da França, no dia 24, contra o Reims.

"Estamos no melhor momento da temporada", avisou. "Quando olhei para o calendário, vi que faltam apenas três jogos, sem contar o Mundial de Clubes, que é uma competição interessante. Vamos tentar gerir tudo isto da melhor forma possível para que todos os jogadores estejam no seu melhor", afirmou, deixando a festa para os torcedores.