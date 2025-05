Como o Corinthians teve nome envolvido com o PCC em investigação da polícia

O Corinthians anunciou, em janeiro de 2024, um acordo de patrocínio com a Vai de Bet no valor R$ 360 milhões. Em junho, após as notícias de repasses a "laranjas", a casa de apostas rescindiu o contrato de forma unilateral. São quatro empresas as envolvidas na situação:

- Rede Social Media design Ltda: pertence a Alex Cassundé, um dos alvos da investigação. Atuou na campanha presidencial de Augusto melo como consultora de marketing e, depois, foi escolhida para intermediar o negócio com a Vai de Bet. Recebeu dois depósitos de R$ 700 mil feitos pelo Corinthians, nos dias 18 e 21 de março de 2024;

- Neoway Soluções Integradas em Serviços e Soluções Ltda: recebeu, da Rede Social Media, parte do R$ 1,4 milhão. Foram dois pagamentos, nos dias 21 e 26 de março. A empresa foi usada como "laranja" para dissimular o destinatário final do dinheiro em nome de Edna Oliveira dos Santos, uma empregada doméstica que vive em Peruíbe (SP). De acordo com a investigação, a Newoay integra um " grupo criminoso" ao lado de outros CNPJs: a ACJ Platform, a Thabs Soluções Integradas e a Carvalho Distribuidora;

- Wave intermediações e tecnologia Ltda: também apontada como empresa fantasma, foi o terceiro destino no caminho do dinheiro subtraído dos cofres do Corinthians. Registrou uma movimentação de R$ 13 milhões entre os dias 26 de março e 28 à empresa Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda, outra investigada no caso;

- UJ Football Talent: de acordo com delação de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos em novembro do ano passado, é o braço do PCC no futebol. Recebeu R$ 874.250,00 da Wave e mais R$ 200 da Neoway, enviados à ela pela Victory Trading.

QUAL O NÍVEL DE ENVOLVIMENTO DO CORINTHIANS?