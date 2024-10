Zico defende Gabigol no Flamengo: 'Usar camisa do Corinthians não significa nada'

O atacante Gabriel Barbosa não vive grande temporada com o Flamengo e não foi muito utilizado pelo treinador Tite, que acabou sendo demitido na semana passada após resultados ruins. Para Zico, ídolo Rubro-Negro, o grande problema de Gabigol era justamente o ex-técnico da Seleção Brasileira.

"Acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. Entre eles, então. Acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da Seleção Brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa do outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais", disse ao Metrópoles.

O caso citado por Zico do trio elétrico aconteceu no final de 2022, quando, após o Flamengo conquistar a Libertadores, os jogadores estiveram em uma passeata no Rio de Janeiro para comemorar o título. Durante as celebrações, torcedores cariocas criticavam Tite por não ter convocado Gabigol para a Copa do Mundo no Catar.