Landim sobre o contrato de Gabriel: 'Faremos reavaliação após a temporada'

Temos a previsão de fazer o planejamento do próximo ano, com foco grande na janela do inicio de 2025, logo após o final da temporada. Faremos isso no conselho do futebol a partir dos dados das áreas de scout e análise de desempenho, ouvindo a comissão técnica. Ainda teremos muitos jogos até lá. No entanto, como também já te afirmei, uma renegociação de contrato envolve a convergência dos interesses não só do clube como do jogador. Vamos ver o que acontece.

Falamos de um atleta caro e em má fase há praticamente duas temporadas. O senhor acha que apresentando esse futebol (segundo o SofaScore foram cinco impedimentos e apenas 24 ações com a bola, além de uma grande chance perdida e um tento anulado por impedimento nesses dois jogos com o novo técnico) ele já faz por merecer uma discussão sobre a renovação?

Rodolfo Landim - Eu estou falando que faremos uma reavaliação após o final da temporada, não apenas do desempenho dele, mas de todos os jogadores. Só isso.

