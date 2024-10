Sincerão, Savinho diz que não viu jogos da seleção: 'Muito tarde'

Maturidade

"Tenho gratidão grande pelo Atlético-MG. Estava com o Rodrigo Caetano no Atlético e ele me ajudou muito. Agora estou com ele na seleção. Atlético me abriu as portas quando novo e deu andamento até eu seguir meu rumo até a Europa. Fico muito feliz, só agradecer a Deus também. É fruto de muito trabalho, eu trabalho muito no dia a dia".

Guardiola

"Estou há dois meses com o Guardiola no futebol inglês, não deu para ver muito o que eu aprendi, mas com certeza vou aprender, ouço muito a ele e meus companheiros para aprender. Quero ajudar muito o City".

Dorival conversou sobre posicionamento no ataque - vai jogar no lado direito?

"A gente não teve nenhuma conversa individual. Isso aí é com o Dorival, ele que decide quem joga, quem vai colocar. Estamos a dois dias do jogo, deve começar a montar o time e mostrar o que é melhor para a seleção contra o Chile".