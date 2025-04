Botafogo x Juventude: palpite, onde assistir, retrospecto e escalações (05/04)

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Onde assistir Botafogo x Juventude

Pela segunda rodada do Brasileirão, Botafogo x Juventude se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 05/04, às 21:00. O jogo terá a transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Serviço:

⚽ Jogo : Botafogo x Juventude ao vivo

: Botafogo x Juventude ao vivo 📅 Data : 05/04/2025

: 05/04/2025 🕡 Horário : 21:00h (Brasília)

: 21:00h (Brasília) 🏟️ Estádio : Nilton Santos (Rio de Janeiro)

: Nilton Santos (Rio de Janeiro) 📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Desempenho recente e Estatísticas do Botafogo

O Botafogo viveu o melhor ano de sua história em 2024, mas não manteve o bom momento em 2025. O Alvinegro não se classificou para as finais do Estadual, perdeu os títulos da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, e estreou com um empate por 0 a 0 com o Palmeiras no Brasileirão.