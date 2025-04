Mirassol x Fortaleza: Palpites, Onde Assistir e Escalações

Neste domingo (6), Mirassol e Fortaleza se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A seguir, veja os melhores palpites de Mirassol x Fortaleza, as escalações e onde assistir ao jogo ao vivo.

Palpites para Mirassol x Fortaleza

Fortaleza vence - Odd 3.00 na Bet365

Mais de 1.5 gols no jogo - Odd 1.44 na Alfa Bet

Lucero para marcar a qualquer momento - Odd 3.20 na Superbet

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.