De criticado a esperança: os bastidores da metamorfose de Raphinha

Raphinha com a braçadeira de capitão do Barcelona Imagem: LLUIS GENE / AFP

Líder e capitão

Ter a chance de jogar sempre mudou o astral de Raphinha. No vestiário do Barcelona, o espírito competitivo do brasileiro contagiou os jovens do elenco. E, como há cada vez mais adolescentes ganhando chances, o fã clube cresceu.

A consequência foi vista na eleição dos capitães da equipe, realizada por votação dos atletas. Com a saída de Sergi Roberto, o posto estava vago: Ter Stegen foi o mais votado, seguido por Ronald Araújo e Frenkie de Jong. Raphinha, com muito apoio da juventude, terminou em quarto.

As lesões de Araújo e De Jong fizeram o brasileiro começar a temporada como segundo capitão. Na prática, ele atuava como o primeiro: as regras de LaLiga dizem que apenas o capitão pode falar com o árbitro; quando o dono da braçadeira for um goleiro, caso do Barcelona, é o segundo capitão que ganha esse direito.

A grave lesão de Ter Stegen, na goleada por 5 a 1 sobre o Villarreal, acabou dando a braçadeira a Raphinha.